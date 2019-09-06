شاهد: جموع غفيرة تشيع جنازة الزوجين ضحايا غدير البنات في الطائف

أدى جموع المصلين من أهالي محافظة الطائف صلاة الجنازة، أمس الأول (الأربعاء)، على جثماني الزوجين اللذين لقيا حتفهما غرقا في مياه غدير البنات.

وشيعت الجموع جثماني الزوجين بعد الصلاة عليهما في جامع العباس، وسط حالة الحزن و الأسى التي ظهرت على وجوه الأقارب والمشيعين.

يذكر أن الزوجين لقيا مصرعيهما غرقا في غدير البنات بالقرب من منتزه الردف قبل أيام، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني بالطائف من انتشال جثمان الزوج بعد يوم من العثور على جثمان زوجته.