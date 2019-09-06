إجراء هام من البنك السعودي الفرنسي بشأن سجناء القضايا المالية

أعلنت المديرية العامة للسجون توقيع اتفاقية شراكة مع البنك السعودي الفرنسي، ينضم بمقتضاها برنامج مكافآت البنك “جنى” إلى مبادرة “فرجت” التي أطلقتها وزارة الداخلية لسداد ديون السجناء الموقوفين على ذمة قضايا ماليه.
وتمكن هذه المشاركة عملاء البنك السعودي الفرنسي أعضاء برنامج المكافآت “جنى” من التبرع للسجناء المحكومين بسبب قضايا مالية لسداد ديونهم والمساعدة في إطلاق سراحهم.
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