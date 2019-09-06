صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة 5:30 من صباح يوم أمس الخميس، تعرض السور الخلفي لمبنى مكافحة المخدرات بمحافظة الخفجي لإطلاق نار من مصدر مجهول بسلاح رشاش مما نتج عنه آثار بسيطة بالجهة الخلفية للمبنى
وأوضح المتحدث أنه تم على الفور تعقب آثار المعتدي الذي اتضح أنه من أرباب السوابق في قضايا المخدرات، وتم القبض عليه بمحافظة حفر الباطن مساء اليوم نفسه. وأضاف أنه ضبط بحوزته 4 أقراص إمفيتامين وقطعة من مادة الحشيش المخدر، كما تم ضبط المركبة المستخدمة في إطلاق النار، وجرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية.
كانت هذه تفاصيل خبر “شرطة الشرقية”: القبض على شخص أطلق النار على السور الخلفي لمبنى مكافحة المخدرات بالخفجي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.