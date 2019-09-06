بدء تطبيق آلية جديدة لشحن أمتعة المسافرين عبر رحلات “الترانزيت” بمطار الملك خالد بالرياض...

بدأت شركة “مطارات الرياض” تطبيق آلية جديدة لإجراءات الأمتعة الخاصة برحلات “الترانزيت” بين الرحلات الدولية والداخلية في مطار الملك خالد الدولي، دون الحاجة لاستلام الأمتعة وإعادة شحنها مرة أخرى. وقالت الشركة إن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع إجراءات الأمتعة وضمان وصولها مباشرةً إلى الوجهة النهائية للمسافرين دون الحاجة إلى استلام وشحن الأمتعة مرة أخرى، ما يمكن المسافر من مواصلة سفره بكل سهولة ويسر، وبالتالي تحقيق زيادة حركة المسافرين من وإلى مطار الملك خالد الدولي.

وأوضحت أن الآلية الجديدة ستسهم في توفير الجهد ووقت الانتظار على المسافرين المواصلين للرحلات، ورفع الكفاءة التشغيلية، لمواكبة النمو المتوقع في أعداد المسافرين والرحلات وأعداد الأمتعة خلال السنوات المقبلة. وكانت الآلية السابقة تتطلب من المسافرين على رحلات “الترانزيت” استلام أمتعتهم من الصالة الدولية ومن ثم إعادة شحنها مرة أخرى إلى الصالات الداخلية.