الداخلية: ضبط 3.7 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن ضبط ثلاثة ملايين و 790 ألفًا و 173 مخالفًا لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود.

جاء ذلك خلال الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 6 / 1 / 1441هـ لتعقُّب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمَّت في مناطق المملكة كافة.

وأوضحت أنَّ إجمالي المخالفين الذين تمَّ ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (3790173) مخالفًا، منهم (2959351) مخالفًا لنظام الإقامة، و(583602) مخالف لنظام العمل، و(247220) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأشارت إلى أنَّ إجمالي من تمَّ ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (64157) شخصًا، (46%) منهم يمنيو الجنسية، و(51%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2759) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

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وأكّدت أنَّ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ (4498) شخصًا.

وقالت: إنَّ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغوا (1562) مواطنًا، تمَّ استكمال الإجراءات النظامية بحق (1530) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (32) سعوديًا، ويخضع حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14922) وافدًا مخالفًا، منهم (12634) رجُلاً، و (2288) امرأة.

وأكدت إيقاع العقوبات الفورية بحق (529491) مخالفًا، وإحالة (482600) مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (630054) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (940100) مخالف.