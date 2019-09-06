القنصلية السعودية للمسافرين عبر مطار هونج كونج: احضروا مبكرًا

نبّهت القنصلية السعودية في هونج كونج، مسافري المملكة عبر مطار هونج كونج الدولي، ممن لديهم رحلات غدًا السبت، للحضور مبكرًا إثر توقعات بعرقلة حركة المرور باتجاه المطار.

وقالت القنصلية في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»: «تود القنصلية السعودية في هونج كونج لفت انتباه المواطنين السعوديين المسافرين عبر مطار هونج كونج الدولي إلى أن جهاز الشرطة أعلن عن رغبة بعض المحتجين عرقلة حركة المرور باتجاه المطار غدًا السبت 7 سبتمبر، لذا يرجى التوجه إلى المطار قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ».

وتتأهَّب هونج كونج لمزيد من المظاهرات في مطلع الأسبوع، مع تهديد المحتجين بتعطيل وسائل النقل إلى المطار بعدما أخفق سحْب زعيمة المدينة كارى لام مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المشتبه بهم إلى الصين في إرضاء بعض النشطاء.

ويُخطّط المحتجون لإغلاق حركة المرور إلى المطار الدولي بالمدينة غدًا السبت، بعد أسبوع من تعطيل وسائل النقل، حيث وقعت بعض أسوأ أعمال العنف منذ تصاعد الاضطرابات قبل نحو ثلاثة أشهر.

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وفي وقتٍ سابق من اليوم، حثّت سلطات المطار المحتجين، على عدم تعطيل سفر عشرات الآلاف الذين يستخدمون المطار يوميًّا.

وأمس الأول الأربعاء، أعلنت «لام» سحب مشروع قانون تسليم المشتبه بهم إلى الصين، وهو أحد المطالب الخمسة للمحتجين المطالبين بالديمقراطية على الرغم من أن الكثير من المحتجين قالوا إن تلك الخطوة غير كافية ومتأخرة للغاية.

وتشمل المطالب الأربعة الأخرى للمحتجين الكف عن استخدام كلمة «شغب» لوصف التجمعات الحاشدة، وإطلاق سراح جميع المحتجين المحتجزين، وفتح تحقيق مستقل في سلوك الشرطة الذي يعتبرونه وحشيًّا، ومنح أبناء هونج كونج الحق في اختيار قادتهم بطريقة ديمقراطية.