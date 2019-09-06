

الجزائر 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس

أوقفت وحدات من الجيش والأمن وحرس الشواطئ الجزائري 16 شخصًا، بين مهربين ومهاجرين، بمدن برج باجي مختار والنعامة وتلسمان وتبسة والغزوات.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيانين منفصلين، أنه تم مصادرة من المهربين مركبتين رباعية الدفع، وكمية من المواد الغذائية ومواد أخرى معدة للتهريب.

وأضافت الوزارة، إن وحداتها بمدينتي بومرداس وخنشلة، قبضت على ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، ودمرت وحدات أخرى من الجيش مخبأ للذخيرة، يحتوي على 19 قذيفة عيار 100 مليمتر وأربع قنابل تقليدية الصنع، بعد كشفها بمحافظتي تمنراست وسكيكدة.

// انتهى //

19:45ت م

0100





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوات الأمن الجزائري توقف محاولة هجرة غير شرعية وتلقي القبض على 3 إرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.