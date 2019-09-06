السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينياً من قرية كوبر



رام الله 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابا فلسطينياً من بلدة كوبر شمال غرب مدينة رام الله.

وأوضح رئيس بلدية كوبر عزت بدوان في تصريح له أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت الشاب سري عصام البرغوثي بعد مداهمة منزل ذويه.

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19:36ت م

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