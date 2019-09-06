السعودية اليوم / لجنة تحكيم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن تعقد اجتماعًا تحضيريًا للتصفيات النهائية



مكة المكرمة 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس

عقدت الأمانة العامة لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين ممثلة بلجنة التحكيم, اجتماعًا تحضيريًا لإطلاق التصفيات النهائية التي ستقام بمشيئة الله تعالى في رحاب المسجد الحرام غدًا وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 10 /1/ 1441هـ , بحضور الأمين العام للمسابقة المحلية والدولية الشيخ سليمان بن فهد الخميس, وأعضاء لجنة التحكيم النهائية.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الأمور المتعلقة بالتحكيم في التصفيات النهائية، من استغلال التقنيات الحديثة والاستفادة منها في اختيار الأسئلة من قبل المتسابق، وكذلك رصد الدرجات من قبل أعضاء اللجنة من خلال توظيف هذه التقنيات بصورة إيجابية لتحقيق العدالة في اختبارات المتسابقين.

// انتهى //

19:10ت م

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