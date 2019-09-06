أونروا تفتتح أكبر مستودع إمدادات لها في غزة بدعم من السعودي للتنمية

2019-09-06

متابعات الخليج 365 - واس

عبر نائب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) كريستيان سوندرز، عن امتنانه الكبير للدعم المقدم من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية للأونروا ولاجئي فلسطين”.

جاءت تصريحات سوندرز خلال افتتاح (أونروا) ،أكبر مستودع إمدادات جديد لها في رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت “أونروا” إلى أن بناء المستودع هو جزء من اتفاقية تم توقيعها بين الأونروا والصندوق السعودي للتنمية في مايو 2015 بقيمة 62 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت أن مستوع الإمدادات يشمل ساحة مفتوحة للحاويات/الكونتينرات و26 مستودعًا ومنطقة لوقوف السيارات، ومحطة وقود، إضافة إلى مبنى إداري.

ولفتت “أونروا” إلى أن هذه الاتفاقية أسهمت أيضًا بتقديم التمويل لإصلاح وإعادة بناء الوحدات السكنية ودعم تطوير البنية التحتية التعليمية والصحية لمنشآت الأونروا في غزة.

وأفادت أن المستودع يُعد مركزاً رئيسياً لعملياتها في محافظات جنوب غزة إضافةً لكونه المستودع الرئيس لتخزين المواد الغذائية الأساسية التي توزعها الوكالة، مبينةً أنه سيخدم نحو مليون لاجئ بشكل ربع سنوي بما في ذلك المواد العينية الطارئة والأدوية.

من جانبه قال مدير عمليات الأونروا في غزة ماتياس شمالي: “يعد إنجاز هذا المشروع المثير للإعجاب حقًا في حجمه ونطاقه، علامة فارقة مهم للأونروا كما سيكون له تأثير مهم على عمليات الوكالة في دعم لاجئي فلسطين”.