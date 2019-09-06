الإسكان: الإعلان عن مشاريع جدة قريبًا

2019-09-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الإسكان أنه سيتم الإعلان عن كامل تفاصيل مشاريع جدة القادمة قريبًا، مشددة على أن الوزارة تعمل جاهدة على تنويع منتجاتها لمواكبةً لتطلعات المستفيدين.

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وقالت الإسكان: إنها تسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة في كل دفعة، كما تسعى لتوفير المشاريع بمختلف النماذج لتلبية احتياجات كافة المتقدمين.

في سياق آخر، قالت وزارة الإسكان: إن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عما لا يزيد على المبلغ المذكور، في حالة زيادة سعر المسكن على 850 ألف ريال يدفع متابعات الخليج 365 المبلغ الإضافي على الضريبة.

وتابعت وزارة الإسكان أن نتائج حاسبة الدعم تعتبر تقديرية، ووزارة الإسكان غير ملتزمة بهذه النتائج وغير مسؤولة عن تغيرها عند تقديم طلب التمويل السكني المدعوم لدى الممولين المشاركين، بحسب الموقع الرسمي للإسكان.