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الخدمة توضح أيام الإجازة للأب والأم حال الرزق بمولود
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الخدمة المدنية أن الأب يُمنح إجازة 3 أيام في حال رُزق بمولود، وللأم إجازة وضع 70 يومًا حسب ما جاء في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الوزارة.
في سياق آخر، قالت الخدمة المدنية: إن الموظفة تستحق إجازة وضع بكامل الراتب، مدتها سبعون يومًا توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بثمانية وعشرين يومًا قبل التاريخ المرجح للوضع.
ولفتت الخدمة إلى أن التاريخ المرجح للوضع يُحدد بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.
وتابعت الخدمة أنه لا يوجد في لوائح وأنظمة الوزارة ساعات رضاعة، ولكن يوجد إجازة وضع وإجازة مولود.
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