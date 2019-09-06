كم فترة دراسة الأهلية في حساب المواطن ؟

2019-09-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجاب حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن فترة دراسة الأهلية للمتقدمين للحصول على دعم حساب متابعات الخليج 365.

وأكد حساب متابعات الخليج 365 أنه يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي، وفي حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 ميلادي سيتم التحقق من دراسة الأهلية في دورة الأهلية للشهر الذي يليه.

Advertisements

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أعلن في وقت سابق، صدور نتائج الأهلية للدورة 22 لشهر سبتمبر 2019، حيث يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.