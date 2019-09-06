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2019-09-06 13 قناة فضائية تنقل سباقات مهرجان ولي العهد للهجن من أرضية ميدان الطائف التاريخي متابعات الخليج 365 - واس كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد في نسخته الثانية أن 13 قناة فضائية تنقل سباقات الهجن من أرضية ميدان الطائف التاريخي, وذلك لحجم الاهتمام الجماهيري الذي يحظى به المهرجان في الوطن العربي نظرًا لمشاركة نحو 8 دول خليجية وعربية وصديقة.

وأشارت اللجنة إلى أن القنوات الناقلة تغطي جميع سباقات المنافسات على فترتين صباحية ومسائية.

وفي ذات السياق انطلقت اليوم أولى الأشواط الختامية للمهرجان, التي تتضمن (173) شوطًا (بكار – قعدان) مخصصة لفئات (الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول)، فيما ستشهد الأشواط الختامية 20 شوطاً للرموز.









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