شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3.790.173 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 1439/2/26 وحتى نهاية أمس (الخميس) 1441/1/6 لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن ضبط (3.790.173) مخالفاً في مناطق المملكة كافة، منهم 2.959.351 مخالفاً لنظام الإقامة، و583.602 مخالف لنظام العمل، و247.220 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 64157 شخصاً، 46% منهم يمنيو الجنسية، و51% إثيوبيو الجنسية، و3% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2759 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

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وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4498 شخصاً، كما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1562 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1530 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 32 سعودياً.

كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14.922 وافداً مخالفاً، منهم 12634 رجلاً، و2288 امرأة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 529.491 مخالفاً، وإحالة 482.600 مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 630.054 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 940.100 مخالف.