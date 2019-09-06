7 عقود استثمارية بـ1.6 مليار لتنمية المدن السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرم وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي 7 عقود استثمارية بإجمالي عوائد تتجاوز 1.6 مليار ريال، وذلك ضمن جهود القطاع البلدي في ظل برامج رؤية المملكة 2030 الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن السعودية ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي. وتنوعت الأنشطة التي وقعت عقود عليها، حيث وقعت أمانة المنطقة الشرقية عقدين لاستثمار مواقف سيارات موزعة ما بين مواقف على الطرق الرئيسة ومواقف متعددة الأدوار، كما وقعت أربعة عقود لمواقع لوحات إعلانية تشمل عددا من اللوحات الإعلانية بمواصفات رقمية تمكن من توفير أحد مكونات المدن الذكية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي الشريف.

وأوضح القصبي أن القطاع البلدي مستمر في سعيه لاستقطاب الاستثمارات الرأسمالية للمدن السعودية وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لجميع شرائح القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي وخلق عدد من الفرص الوظيفية ورفع جودة الحياة في هذه المدن.

وأكد أن هذه المشاريع تأتي ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانات والبلديات من خلال بوابة الاستثمار البلدي «فرص»، حيث طرح ما يزيد على 4500 فرصة من خلال البوابة منذ إطلاقها، وتمكن البوابة أكبر شريحة من القطاع الخاص من الوصول لهذه الفرص في بيئة ذات شفافية عالية تمنح الجميع فرصا متساوية للمنافسة.

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العقود شملت إنشاء:

20 ألف موقف ذكي بالشرقية

300 لوحة إعلانية متنوعة في أمانتي الرياض والشرقية

ترميم وتشغيل مجمعات تجارية في مركزية المدينة المنورة