اصطدام طائرتين مقاتلتين في سماء روسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موسكو أعلنت قناة «رين تي في» الروسية في تقرير لها أمس، أن طائرتين مقاتلتين سو34- اصطدمتا في منطقة ليبيتسك، بروسيا، أثناء طلعة تدريبية. ووفقا للتقرير، كان سبب الاصطدام فقدان الرؤية، وضربت الطائرة المتقدمة الطائرة الأخرى بجناحها، وحين حاولت المقاتلتان الابتعاد عن بعضهما اصطدمتا مرة أخرى ودخل الحطام في محرك إحدى الطائرتين جراء الاصطدام. وسبب الاصطدام أضرارا جسيمة للطائرتين، لكنهما تمكنتا من الهبوط، حيث تضررت مقصورة ومحرك وجسم إحدى المقاتلتين، أما الثانية ففقدت طرف جناح إضافة إلى معدات الحماية الالكترونية. وأضافت القناة أن الطيارين على قيد الحياة، ولا توجد إصابات. وتنتمي الطائرتان إلى مركز حكومي خاص لتدريب طاقم الطيران وإجراء الاختبارات العسكرية يتبع لوزارة الدفاع.



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