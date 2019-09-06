وفاة رئيس زيمبابوي السابق عن 95 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توفي رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موجابي عن عمر ناهز 95 عاما، حسبما أعلن الرئيس الحالي إيميرسون منانجاجوا في تغريدة على تويتر أمس.

وقال منانجاجوا «كان موجابي رمزا للتحرير، وكان معنيا بأفريقيا وكرس حياته لتحرير وتمكين شعبه.. لن تنسى مساهمته في تاريخ أمتنا وقارتنا أبدا». وتوفي موجابي الذي كان بطلا للاستقلال ثم تحول إلى زعيم استبدادي، بعد عامين من إطاحة الجيش به في انقلاب بعد أن أمضى نحو أربعة عقود في السلطة. وكان الرئيس السابق يعالج من مرض لم يكشف عنه في سنغافورة منذ أبريل من العام الحالي. وفي أوائل أغسطس قال منانجاجوا إن موجابي نقل إلى مستشفى بالخارج وأشار إلى أنه في سبيله للشفاء.