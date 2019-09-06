طرح 226 وظيفة في الرياض 66% منها للسيدات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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طرحت غرفة الرياض ممثلة في مركز التوظيف والتوجيه المهني بالغرفة 226 وظيفة أبدت 9 شركات ومؤسسات وجهات إعلامية رغبتها في شغلها، وخصصت منها 76 وظيفة للرجال تمثل 33%، و150 وظيفة نسائية تمثل 66%.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري أن المقابلات الخاصة بهذه الوظائف ستبدأ غدا وتستمر حتى 12 سبتمبر في كل من غرفة الرياض ومقر الشركات المعلنة عن الوظائف.
وأكد أن الوظائف تأتي نتيجة لجهود غرفة الرياض المتواصلة عبر مركزها للتوظيف والتوجيه المهني، الرامية لتعزيز حضور الشباب والشابات داخل كيانات القطاع الخاص ودورها في توفير التوافقية بين أصحاب الأعمال وطالبي العمل في سبيل زيادة ودعم التوطين، مشيدا بالرغبة الجادة لقطاع الأعمال وإيمانه بأهمية إشراك الشباب السعودي من الجنسين في تنمية منشآتهم كجزء رئيس من التنمية الوطنية.
وبين الشثري أن الوظائف المطروحة متنوعة، ولمعرفة التفاصيل ومواعيد المقابلات يجب الدخول إلى بوابة التوظيف - فرص وظيفية.
وظائف شاغرة
226 وظيفة
9 شركات
المقابلات من 8 إلى 12 سبتمبر
الوظائف المطروحة:
مشرف مركز، محاسب، مسؤول مبيعات، تصميم داخلي، مدير مالي، مدير تطوير أعمال، إداري عقود، مدير مشاريع، مدير للإدارة الهندسية، موظفو تقنية معلومات ودعم فني
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