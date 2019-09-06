اتفاقية لتأهيل كوادر الاستثمار البلدي في التقييم العقاري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) الدكتور ماجد القصبي، وقع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المكلف المهندس خالد الدغيثر، وأمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) المهندس سلطان الجريس اتفاقية تعاون بين الجهتين.

وتهدف الاتفاقية التي جرى توقيعها إلى تأهيل منسوبي الأمانات والبلديات العاملين في مجال التقييم العقاري من خلال تدريبهم وتطوير قدراتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بمهام أعمالهم، وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجال التقييم العقاري، كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير آليات التقييم العقاري التي تتبعها لجان الاستثمار والتقدير في الأمانات والبلديات من خلال إعداد دليل لتقييم العقارات الاستثمارية.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من حرص الوزارة على الاستفادة من الهيئات والجهات المهنية لتحقيق أهداف برامج رؤية المملكة 2030.