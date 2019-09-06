3 تقاطعات لإنجاز دائري مكة الثالث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة
تفصل ثلاثة تقاطعات عن إنجاز طريق الدائري الثالث بالعاصمة المقدسة تمثل 70% من المشروع الجاري العمل على إنجازه.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال كعكي لـ «مكة» أنه جرت تجزئة مشروع استكمال تنفيذ الأجزاء المتبقية من طريق الدائري الثالث إلى أجزاء عدة، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز الفعلية لتلك الأجزاء تجاوزت 30%.
ولفت إلى أن الأجزاء الثلاثة تمثلت في الجزء المتبقي من طريق الدائري الثالث (3.20 كلم) الذي يمتد من نهاية تقاطع شارع الجزائر إلى تقاطع التنعيم، والجزء المتبقي من طريق الدائري الثالث (3.20 كلم) الذي يمتد من تقاطع شارع الخنساء إلى نهاية تقاطع شارع الجزائر، وأخيرا الجزء المتبقي من طريق الدائري الثالث من تقاطع المسخوطة إلى طريق الأمير سلطان.
الأجزاء الثلاثة المتبقية:
01 نهاية تقاطع شارع الجزائر إلى تقاطع التنعيم
02 تقاطع شارع الخنساء إلى نهاية تقاطع شارع الجزائر
03 تقاطع المسخوطة إلى طريق الأمير سلطان
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