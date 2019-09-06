القوات المسلحة السعودية تتميز في تمرين الأسد المتأهب 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتمت أمس الأول فعاليات تمرين «الأسد المتأهب 2019 » الذي انطلق الأحد 12 ذو الحجة الماضي بحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، وبمشاركة رؤساء الوفود المشاركة بالتمرين من الدول الشقيقة والصديقة يمثلون 30 دولة و8000 مشارك.

وشاركت القوات المسلحة السعودية بمختلف أفرعها (البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي) بقوات فعلية وضباط مخططين في قيادة التمرين، وكانت مشاركة القوات المسلحة السعودية مشاركة فعالة ومؤثرة ومتميزة في التمرين بشهادة قيادة التمرين، وهذا ناتج عن التدريب الجيد والتطوير والتأهيل المتقدم للضباط وضباط الصف والجنود.

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وأوضح قائد القوات المسلحة السعودية بالتمرين العميد الركن جعفر القحطاني أنه نفذت جميع العمليات التي جرى التدريب عليها وتطبيقها على أرض الواقع بشكل احترافي ويحاكي الواقع. واستخدم في ختام التمرين الرماية بالذخيرة الحية لمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بما فيها مشاركة القاذفة الأمريكية العملاقة (بي 52) وتحقيق كامل الأهداف التدريبية.

وأضاف أن المشاركة أكسبت قواتنا المسلحة بالتمرين الخبرة الكافية والاستفادة من الإمكانات التدريبية المتقدمة لدى جيوش الدول المشاركة مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة، موجها شكره لزملائه المشاركين على ما قدموه خلال فترة التمرين من جهود مميزة وتفان في أداء الواجب.

عن تمرين «الأسد المتأهب 2019 »