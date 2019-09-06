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كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أن نسبة التوفير بين ثلاجة عالية الكفاءة وأخرى منخفضة الكفاءة؛ تصل إلى نحو 65 % سنويًّا، وحسابيًّا 119 ريالًا.
وتم احتساب الفرق السابق بين الثلاجة عالية ومنخفضة الكفاءة في عدة ظروف؛ وهي أن مدة الاستهلاك سنة واحدة، والسعة 8 أقدام، واحتساب التكلفة الكهربائية على تعرفة 18 هللة، والثلاجة منخفضة الكفاءة مستوى كفاءة الطاقة لديها عند مستوى (و)، أي أقل مستوى في كفاءة الطاقة، أما الثلاجة عالية الكفاءة فمستوى كفاءة الطاقة لديها عند (ب)، أي المستوى الثاني من حيث الأعلى في كفاءة الطاقة.
وتبلغ قيمة نسبة الوفر السابقة البالغة 65% نحو 119 ريالًا؛ حيث إن الثلاجة منخفضة الكفاءة قيمة استهلاكها السنوية تبلغ نحو 181 ريالًا، بينما الثلاجة عالية الكفاءة استهلاكها السنوي حوالي 62 ريالًا.
06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441 06:48 PM
توفر 65% من الطاقة التي تحتاجها119 ريالًا فرق الاستهلاك السنوي بين ثلاجتين أقل وأكثر توفيرًا
كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أن نسبة التوفير بين ثلاجة عالية الكفاءة وأخرى منخفضة الكفاءة؛ تصل إلى نحو 65 % سنويًّا، وحسابيًّا 119 ريالًا.
وتم احتساب الفرق السابق بين الثلاجة عالية ومنخفضة الكفاءة في عدة ظروف؛ وهي أن مدة الاستهلاك سنة واحدة، والسعة 8 أقدام، واحتساب التكلفة الكهربائية على تعرفة 18 هللة، والثلاجة منخفضة الكفاءة مستوى كفاءة الطاقة لديها عند مستوى (و)، أي أقل مستوى في كفاءة الطاقة، أما الثلاجة عالية الكفاءة فمستوى كفاءة الطاقة لديها عند (ب)، أي المستوى الثاني من حيث الأعلى في كفاءة الطاقة.
وتبلغ قيمة نسبة الوفر السابقة البالغة 65% نحو 119 ريالًا؛ حيث إن الثلاجة منخفضة الكفاءة قيمة استهلاكها السنوية تبلغ نحو 181 ريالًا، بينما الثلاجة عالية الكفاءة استهلاكها السنوي حوالي 62 ريالًا.
، 119 ريالًا فرق الاستهلاك السنوي بين ثلاجتين أقل وأكثر توفيرًا ،
المصدر : الخليج 365
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