، بالصور.. كليات الأفلاج تختتم البرنامج التعريفي لـ 600 طالب وطالبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الكبيري" قام بجولة ميدانية للتأكد من توفر بيئة تربوية جذابة

استكملت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج البرنامج التعريفي الذي نظمته مطلع الأسبوع لتهيئة 600 طالب وطالبة ملتحقين جدد بكليات الجامعة هذا العام .

وكانت كليات الجامعة بالأفلاج قد شرعت، مطلع هذا الأسبوع، في تنفيذ برنامج تعريفي للطلاب والطالبات الجدد تركز على الجوانب المهمة التي تساعد الطالب والطالبة المستجدين على التعرّف على تعليمات الحياة الجامعية ومرافق الجامعة وخدماتها، إلى جانب تعريف المستجدين بسبل التواصل مع رئيس القسم والمرشد الأكاديمي، ومع الجامعة أيضاً.

وتضمن التعريق بمعلومات عن قسم الطالب والطالبة، والفرص الوظيفية لقسمه، إضافة إلى توزيع هدايا على الطلاب والطالبات المستجدين و مطبوعات تعريفية و تقويم أكاديمي.

واشتمل البرنامج التعريفي على لقاء مع المشرف على كليات الجامعة بالأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، والذي أجاب عن أسئلتهم واستفساراتهم، مؤكداً ضرورة الحضور والانتظام منذ أول محاضرة .

وتَفَقّد "الكبيري"، خلال جولة ميدانية على كليات الطلاب والطالبات، سير العملية التعليمية في مستهل العام الدراسي الجديد، واطمأن على توفر الأجواء الملائمة والبيئة التربوية الجاذبة، وتذليل كل الصعاب أمام احتياجات الطلاب والطالبات.

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