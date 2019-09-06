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أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، أمس الخميس، أنها تَقَدّمت بطلب استقالة لرئيس الوزراء ستيفان لوفين.
وذكرت "فالستروم" في تصريحات لها؛ أنها أبلغت رئيس الوزراء، أنها تريد الاستقالة في "أقرب وقت"؛ مؤكدة عدم وجود أية خلافات مع الحكومة؛ موضحة أن السبب في قرارها يعود لأسباب عائلية.
لأسباب عائلية.. وزيرة الخارجية السويدية تستقيل من منصبهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-06
أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، أمس الخميس، أنها تَقَدّمت بطلب استقالة لرئيس الوزراء ستيفان لوفين.
وذكرت "فالستروم" في تصريحات لها؛ أنها أبلغت رئيس الوزراء، أنها تريد الاستقالة في "أقرب وقت"؛ مؤكدة عدم وجود أية خلافات مع الحكومة؛ موضحة أن السبب في قرارها يعود لأسباب عائلية.
06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
06:33 PM
"مارغوت فالستروم" أكدت عدم وجود خلافات مع الحكومة
أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، أمس الخميس، أنها تَقَدّمت بطلب استقالة لرئيس الوزراء ستيفان لوفين.
وذكرت "فالستروم" في تصريحات لها؛ أنها أبلغت رئيس الوزراء، أنها تريد الاستقالة في "أقرب وقت"؛ مؤكدة عدم وجود أية خلافات مع الحكومة؛ موضحة أن السبب في قرارها يعود لأسباب عائلية.
، لأسباب عائلية.. وزيرة الخارجية السويدية تستقيل من منصبها ،
المصدر : الخليج 365
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