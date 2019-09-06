اخبار السعوديه

لأسباب عائلية.. وزيرة الخارجية السويدية تستقيل من منصبها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - "مارغوت فالستروم" أكدت عدم وجود خلافات مع الحكومة

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، أمس الخميس، أنها تَقَدّمت بطلب استقالة لرئيس الوزراء ستيفان لوفين.

وذكرت "فالستروم" في تصريحات لها؛ أنها أبلغت رئيس الوزراء، أنها تريد الاستقالة في "أقرب وقت"؛ مؤكدة عدم وجود أية خلافات مع الحكومة؛ موضحة أن السبب في قرارها يعود لأسباب عائلية.

لأسباب عائلية.. وزيرة الخارجية السويدية تستقيل من منصبها

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-06

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، أمس الخميس، أنها تَقَدّمت بطلب استقالة لرئيس الوزراء ستيفان لوفين.

وذكرت "فالستروم" في تصريحات لها؛ أنها أبلغت رئيس الوزراء، أنها تريد الاستقالة في "أقرب وقت"؛ مؤكدة عدم وجود أية خلافات مع الحكومة؛ موضحة أن السبب في قرارها يعود لأسباب عائلية.

Advertisements

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441

06:33 PM

"مارغوت فالستروم" أكدت عدم وجود خلافات مع الحكومة

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، أمس الخميس، أنها تَقَدّمت بطلب استقالة لرئيس الوزراء ستيفان لوفين.

وذكرت "فالستروم" في تصريحات لها؛ أنها أبلغت رئيس الوزراء، أنها تريد الاستقالة في "أقرب وقت"؛ مؤكدة عدم وجود أية خلافات مع الحكومة؛ موضحة أن السبب في قرارها يعود لأسباب عائلية.

، لأسباب عائلية.. وزيرة الخارجية السويدية تستقيل من منصبها ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لأسباب عائلية.. وزيرة الخارجية السويدية تستقيل من منصبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا