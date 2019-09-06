، غزة.. استشهاد طفل وإصابة العشرات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال المسيرات السلمية المنددة بالحصار المفروض على القطاع

استشهد طفل فلسطيني وأصيب 28 مواطناً على الأقل, برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي للمسيرات السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع شرق قطاع غزة، رفضاً للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في المسيرات السلمية.

وأضافت: "أدى ذلك إلى استشهاد طفل بعد إصابته برصاصة مباشرة في الرأس، والعشرات بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط وبقنابل الغاز والاختناق، بينهم مسعفون متطوعون خلال عملهم الإنساني على امتداد السياج الفاصل شرقي القطاع".