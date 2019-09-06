

قلقيلية 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس

قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، مسيرة قرية كفر قدوم الاسبوعية السلمية، مما أدى إلى إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأفادت مصادر محلية في قلقيلية، بأن جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت, مما أدى إلى اصابة ثلاثة شبان فلسطينيين بجروح متفاوتة عولجوا ميدانياً من قبل طاقم الهلال الاحمر الفلسطيني.

// انتهى //

18:52ت م

0087





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تقمع مسيرة كفر قدوم وتصيب عدد من الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.