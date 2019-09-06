

الجزائر 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس

التقى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم، وفدًا عن المحكمة الدستورية لإندونيسيا برئاسة نائب رئيس المحكمة أسوانتو، الذي يزور الجزائر حاليًا.

وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون القائم بين البلدين وسبل تطويرها .

// انتهى //

18:52ت م

0086





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الخارجية الجزائري يلتقي وفدًا عن المحكمة الدستورية لإندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.