السجن 10 سنوات لمغردة تركية بحجة إهانة أردوغان

2019-09-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

أصدرت محكمة تركية الجمعة حكمًا يقضي بسجن جنان كفتانجي أوغلو، مسؤولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في منطقة إسطنبول، لنحو 10 سنوات بتهمة “الدعاية الإرهابية” و “إهانة رئيس الدولة، بسبب تغريدات ومنشورات لها على مواقع التواصل.

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وكانت جنان كفتانجي أوغلو، كشفت في تصريحات صحفية سابقة أن “أكبر ملفات الفساد المتعلقة بالبلديات التي كان يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالإضافة لسوء استخدام الموارد العامة، باتت مكشوفة ومتوافرة لدى محكمة خزينة الدولة، وصار بإمكان المواطنين الوصول إليها والاطلاع عليها”.

وقالت رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول في مقابلتها ” الفساد يمكن رؤيته في العديد من الأمثلة كالشركات الحكومية التي كلّفت الدولة خسائر ضخمة إلى جانب نفقات الاحتياجات غير الضرورية والمكافآت الموزعة على الشركات المرتبطة بحزب العدالة والتنمية الحاكم”.