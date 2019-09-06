بعدما تجاهلتهم أمانة الحفر.. أهالي درب الإبل يرصفون قريتهم على حسابهم

2019-09-06

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

قام أهالي قرية درب الإبل الواقعة غرب محافظة حفر الباطن برصف شوارع وميادين قريتهم على حسابهم الخاص؛ وذلك بعد أن لاقوا تجاهلًا لمطالبهم من المسؤولين في أمانة حفر الباطن “على حد قولهم”.

‏وفي كلمة لـ “متابعات الخليج 365” قال ‏رئيس قرية درب الإبل عبدالله بن عمش بن شخيّر بن طوالة: نحن في قرية درب الإبل جزء من هذا النسيج الواسع والمتلاحم، شعب المملكة حريصون أشد الحرص على التطوير اللائق الذي يلبي رغبات الأهالي في القرية.

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وأضاف أن هذه المبادرات تُجسد شغف وطموح الأهالي الكرام في رسم أسمى معاني التكاتف والتلاحم لتطوير قريتهم، على الرغم من أنهم يقومون مشكورين بأدوار من صميم عمل البلديات، ولكنهم لم ولن يقفوا منتظرين وعود البلديات التي للأسف نقولها وبكل صراحة أنهم خذلوا متطلبات قرية درب الإبل من سنوات طويلة وهي مطالبات بأرقام وتواريخ.

وتابع: لذلك فإننا نقول إن غياب التطوير والاستراتيجية الواضحة لدى أمانة المحافظة تجاه القرية أمر سلبي وهو الذي من شأنه إن تم سيحقق رؤية تطويرية مختلفة تحفظ طاقات أبناء القرية وتؤسس لحضارة مستدامة تعكس بكل الأحوال صورة إيجابية لكل عابر طريق خلال القرية.

‏بدورها تواصلت “متابعات الخليج 365” مع أمين حفر الباطن المهندس علي الغامدي الذي قال: إن ما قام به أهالي القرية مبادرة جميلة وموفقة وكنت أتمنى أن يكون هناك تنسيق مع الأمانة لإمكانية الدعم حيث إن مثل هذه المبادرات يتم دعمها من الأمانة.