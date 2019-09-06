حرس الحدود بعسير ينقذ مواطنة وثلاثة مقيمين مصريين من الغرق بالقحمة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

تمكنت فرق البحث والإنقاذ والسلامة بالوحدات البحرية بمنطقة عسير، الجمعة، الموافق ٧/ ١/ ١٤٤١هـ، من إنقاذ مواطنة وثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية، امرأة وطفلين من الغرق.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري، أن غرفة القيادة والسيطرة بمنطقة عسير تلقت بلاغًا يفيد بوجود حالة غرق لمجموعة من الأشخاص بشاطئ النهود، وفي حينه، تم تكليف غواصي وحدة البحث والإنقاذ والسلامة بالتوجه إلى الموقع، حيث قاموا بعملية الإنقاذ للغرقى وتقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى مستشفى البرك العام بعسير، وحالتهم الصحية مستقرة.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( ٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.