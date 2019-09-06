شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في هونج كونج تنبه المواطنين راغبي السفر عبر مطارها الدولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) دعت القنصلية السعودية في هونج كونج، المواطنين السعوديين المسافرين عبر مطارها الدولي، للتوجه إلى المطار قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ. وجاء تنبيه القنصلية عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الجمعة)، بعد إعلان شرطة هونج كونج رغبة بعض المحتجين عرقلة حركة المرور باتجاه المطار غدا (السبت) الموافق 7 سبتمبر 2019.



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