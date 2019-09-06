شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الجوف»: إعلان أسماء المرشحين لوظائف بند الأجور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الموارد البشرية، أسماء المرشحين «الأساسيين والاحتياط» لوظائف بند الأجور فئة «أ» للعمل على وظيفة: «سائق»، «قهوجي»، فني مساعد «مصور»، حسب المفاضلة وفق أعلى الدرجات. Advertisements ودعت الإدارة المرشحين «الأساسين» لمراجعة إدارة الموارد البشرية لاستكمال مسوغات التعيين خلال أسبوعين من تاريخه، كما حددت فترة أسبوعين من يوم 1441/1/9 فترة للاعتراض على النتيجة. والمرشحون الأساسيون هم: عبدالحميد فهد صالح الشراري «فني مساعد مصور»، عبدالعزيز ثاني داحل الدغماني «فني مساعد مصور»، هاني حسن تركي الرويلي «فني مساعد مصور»، براك مبارك الدرع «فني مساعد مصور»، إبراهيم عياده سكران الرويلي «سائق»، عاطف عيد ماضي الفهيقي «سائق»، أحمد محمد فلاح السرحاني «سائق»، دحام مشهور مغيض الرويلي «سائق»، رياض بن فرحان الرويلي «سائق»، عبدالله فهد مطر السرحاني «سائق»، زياد عبدالرحمن عيد البليهد «سائق»، صدام حسين حريش الرويلي «سائق»، موينع بنيه صليبي الرويلي «سائق»، زياد شطيط حجي العطا الله «سائق»، نازل سعيد مشحن الرويلي «سائق»، فارس جايز مونس الرويلي «سائق»، أحمد فايد خليف الشمري «سائق»، سليمان سالم سهران الشراري «سائق»، فارس هزيم علي الرويلي «قهوجي»، عبدالله ساير محارب الشمري «قهوجي». والمرشحون الاحتياط هم: مشعل سعدون حمدان الشمري «فني مساعد مصور»، خلف عبيد الشمري «فني مساعد مصور»، خالد منصور مبارك السمارة «سائق»، عامر عيد اسعد الأحمد «سائق»، متعب فهد مرزوق الجوفي «سائق»، ساجر خطار هدروس الرويلي «سائق»، سعود مفلح خليف الرويلي «سائق»، حسين حسن غديفان السرحاني «سائق»، علي نغمش العتيبي «سائق»، حمدان عاتق منزل الشراري «قهوجي».



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