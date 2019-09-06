محمد بن مسعود - الدمام - كرّم العميد خالد الجربوع، مدير عام سجون منطقة القصيم، الرائد عبدالرحمن التويجري مدير شعبة التأهيل والإصلاح في إدارة سجن بريدة؛ نظير ما قدّمه من أعمال وجهود مميزة، وبصمة ناجحة، وعطاء مستمر للسجن؛ وخصوصًا فيما يتعلق بالنزلاء.

وعبّر "التويجري" عن شكره وتقديره على هذا التكريم؛ مؤكدًا أن ذلك واجبه في خدمة وطنه، ومحفز لبذل المزيد من الجهود بإذن الله. مدير سجون القصيم يُكَرّم "التويجري" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-06 كرّم العميد خالد الجربوع، مدير عام سجون منطقة القصيم، الرائد عبدالرحمن التويجري مدير شعبة التأهيل والإصلاح في إدارة سجن بريدة؛ نظير ما قدّمه من أعمال وجهود مميزة، وبصمة ناجحة، وعطاء مستمر للسجن؛ وخصوصًا فيما يتعلق بالنزلاء.

وعبّر "التويجري" عن شكره وتقديره على هذا التكريم؛ مؤكدًا أن ذلك واجبه في خدمة وطنه، ومحفز لبذل المزيد من الجهود بإذن الله. 06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441 Advertisements 05:22 PM كرّم العميد خالد الجربوع، مدير عام سجون منطقة القصيم، الرائد عبدالرحمن التويجري مدير شعبة التأهيل والإصلاح في إدارة سجن بريدة؛ نظير ما قدّمه من أعمال وجهود مميزة، وبصمة ناجحة، وعطاء مستمر للسجن؛ وخصوصًا فيما يتعلق بالنزلاء.

وعبّر "التويجري" عن شكره وتقديره على هذا التكريم؛ مؤكدًا أن ذلك واجبه في خدمة وطنه، ومحفز لبذل المزيد من الجهود بإذن الله. ، مدير سجون القصيم يُكَرّم "التويجري" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير سجون القصيم يُكَرّم "التويجري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.