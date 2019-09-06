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تبدأ حاليًّا إزالة مبنى التلفزيون والإذاعة بمحافظة جدة، الذي افتتحه الملك فيصل في عام 1385هـ كنافذة تلفزيونية وإذاعية، ويقع في حي النزلة بجنوب المحافظة.
وكان المبنى يعد مَعْلَماً من معالم جدة، وسُمي باسمه شارع من اتجاهين هو "شارع التلفزيون"، ويتقاطع مع شارع الملك خالد الموازي للمبنى.
ويتكون المبنى من 12 طابقاً، وقد تم إخلاؤه منذ عدة سنوات لدواعي السلامة.
وانتقل التلفزيون بكامل معداته وآلياته منذ عدة سنوات إلى مبنى مجاور صُمم بطريقة هندسية ومعمارية.
بدء إزالة مبنى تلفزيون جدة القديمعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-09-06
تبدأ حاليًّا إزالة مبنى التلفزيون والإذاعة بمحافظة جدة، الذي افتتحه الملك فيصل في عام 1385هـ كنافذة تلفزيونية وإذاعية، ويقع في حي النزلة بجنوب المحافظة.
وكان المبنى يعد مَعْلَماً من معالم جدة، وسُمي باسمه شارع من اتجاهين هو "شارع التلفزيون"، ويتقاطع مع شارع الملك خالد الموازي للمبنى.
ويتكون المبنى من 12 طابقاً، وقد تم إخلاؤه منذ عدة سنوات لدواعي السلامة.
وانتقل التلفزيون بكامل معداته وآلياته منذ عدة سنوات إلى مبنى مجاور صُمم بطريقة هندسية ومعمارية.
06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
05:15 PM
بعد أكثر من نصف قرن على إنشائه
تبدأ حاليًّا إزالة مبنى التلفزيون والإذاعة بمحافظة جدة، الذي افتتحه الملك فيصل في عام 1385هـ كنافذة تلفزيونية وإذاعية، ويقع في حي النزلة بجنوب المحافظة.
وكان المبنى يعد مَعْلَماً من معالم جدة، وسُمي باسمه شارع من اتجاهين هو "شارع التلفزيون"، ويتقاطع مع شارع الملك خالد الموازي للمبنى.
ويتكون المبنى من 12 طابقاً، وقد تم إخلاؤه منذ عدة سنوات لدواعي السلامة.
وانتقل التلفزيون بكامل معداته وآلياته منذ عدة سنوات إلى مبنى مجاور صُمم بطريقة هندسية ومعمارية.
، بدء إزالة مبنى تلفزيون جدة القديم ،
المصدر : الخليج 365
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