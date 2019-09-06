، "الحويان" يدعم التميز المؤسسي بكتاب "الجودة أداء حكومي" ،

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استقبلت المكتبات والوسط الثقافي مؤلَّفًا بعنوان "الجودة أداء حكومي مميز لرؤية وطنية محققة"، يعتبر دليلًا عمليًّا للمهتمين بالجودة والتميز المؤسسي والتطوير الإداري أفرادًا ومنظمات، ويحتوي على نظام متكامل لإدارة الجودة وفق المواصفة القياسية الدولية أيزو 9001 إصدار 2015.
ويساعد هذا الكتاب في التطبيق الصحيح للنظام خطوة بخطوة من خلال تطبيقات عملية وإجراءات عمل محددة ونماذج مميزة، جميعها تسهم في دعم حوكمة وجودة أعمال في جميع المنظمات بأنواعها؛ مما يسهم في دعم تحقيق برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.
ويحمل مؤلف الكتاب، هو مستشار الجودة والتميز المؤسسي عماد بن علي الحويان؛ مؤهل الماجستير في إدارة الجودة الشاملة، وله خبرة جاوزت 16 عامًا في القطاع الحكومي، ويعمل مشرفًا على تطبيق نظام إدارة الجودة في 15 وحدة تنظيمية إدارية، ومؤهلًا للتدقيق الخارجي المعتمد لنظام إدارة الجودة أيزو 9001-2015.
و"الحويان" مقيّم معتمد لنموذج التميز المؤسسي الوطني جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وحاصل على درجة الحزام الأسود في منهجية الجودة.
06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441 05:19 PM
أصدر مؤلَّفًا جديدًا يتضمن نظامًا للإدارة وفق مواصفة أيزو 9001
استقبلت المكتبات والوسط الثقافي مؤلَّفًا بعنوان "الجودة أداء حكومي مميز لرؤية وطنية محققة"، يعتبر دليلًا عمليًّا للمهتمين بالجودة والتميز المؤسسي والتطوير الإداري أفرادًا ومنظمات، ويحتوي على نظام متكامل لإدارة الجودة وفق المواصفة القياسية الدولية أيزو 9001 إصدار 2015.
ويساعد هذا الكتاب في التطبيق الصحيح للنظام خطوة بخطوة من خلال تطبيقات عملية وإجراءات عمل محددة ونماذج مميزة، جميعها تسهم في دعم حوكمة وجودة أعمال في جميع المنظمات بأنواعها؛ مما يسهم في دعم تحقيق برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.
ويحمل مؤلف الكتاب، هو مستشار الجودة والتميز المؤسسي عماد بن علي الحويان؛ مؤهل الماجستير في إدارة الجودة الشاملة، وله خبرة جاوزت 16 عامًا في القطاع الحكومي، ويعمل مشرفًا على تطبيق نظام إدارة الجودة في 15 وحدة تنظيمية إدارية، ومؤهلًا للتدقيق الخارجي المعتمد لنظام إدارة الجودة أيزو 9001-2015.
و"الحويان" مقيّم معتمد لنموذج التميز المؤسسي الوطني جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وحاصل على درجة الحزام الأسود في منهجية الجودة.
، "الحويان" يدعم التميز المؤسسي بكتاب "الجودة أداء حكومي" ،
المصدر : الخليج 365
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