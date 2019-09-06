“مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم” تُخرِّج 20 ابتكاراً تقنياً في برنامج “مسرِّعة نقل...

نظمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلةً في برنامج “بادر” لحاضنات ومسرّعات التقنية، حفل تخريج 20 مشروعاً ابتكارياً تقنياً من مسرِّعة نقل الاختراعات في دورتها الثانية للعام 2019م. وتستهدف مسرِّعة نقل الاختراعات تفعيل براءات الاختراع عبر مجموعة من الخدمات لتنفيذ وتطوير وتسويق الاختراعات خلال 6 أشهر، وعُرض في الحفل – المقام في مقر المدينة بالرياض، وحضره مستثمرون ومهتمون بريادة الأعمال – فيلم وثائقي عن المسرعة وعروض للشركات الناشئة المتخرجة من المسرعة.

وعبر مدير إدارة الخدمات المشتركة في “بادر” محمد الحزيمي، عن فخر البرنامج بالاختراعات الواعدة في الدورة الثانية، وبالمشاريع والابتكارات الفائزة والمتخرجة، والتي تعكس قدرات الشباب على قيادة ركب الابتكار. وبيّن أن المسرعة حققت نسبة إنجاز متميزة بتوقيع عقود استثمار وتسويق 5 اختراعات، ودخول 5 اختراعات للسوق المحلية، ووصول 5 أخرى لمرحلة الترويج ودراسة السوق، وقطعت الـ 5 المتبقية شوطاً كبيراً في أعمال التصنيع والتطوير لارتباطها في مجال التقنية الحيوية. وبلغ عدد الإختراعات المقدمة للمسرِّعة في دورتها الثانية – باشراف مكتب تطوير الملكية الفكرية واستثمارها في المدينة – نحو 46 اختراعاً، ترشح منهم لدخول المخيم التدريبي 26 اختراعاً، وتأهل منها لدخول المسرعة 20 اختراعاً، تنوعت بين التقنية الحيوية، والمياه، وعلوم المواد والبناء، والتقنيات الالكترونية.