وقع المتحدث باسم لجنة شركات التأمين عادل العيسى أن يكون الربط الآلي بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين بنهاية العام 2019.
واعتبر العيسى بحسب “المدينة” أن يساهم الربط الآلي في الحد من حالات التلاعب، وتوفير فرصة للتسعير العادل. من جانب آخر، أشار العيسى إلى أن تأخير عمليات الاندماج بين شركات التأمين يعود إلى قرارات داخلية لمجالس إدارات تلك الشركات، مبيناً أن المنافسة الشديدة بين الشركات والتأمينات الإلزامية وخسائر استثمارات الشركات من أبرز تحديات سوق التأمين في المملكة.
يشار إلى أن شركتين في قطاع التأمين بالمنطقة الشرقية وقعتا في يونيو الماضي اتفاقاً مبدئياً للاندماج، على أن يحددا الموقف النهائي من الاندماج في غضون 120 يوماً من الاتفاق المبدئي.
كانت هذه تفاصيل خبر لضبط التسعير والحد من التلاعب .. ربط آلي بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين نهاية 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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