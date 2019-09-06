صحة عسير توضّح تفاصيل «تسمُّم بللسمر»

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير، اليوم الجمعة، تفاصيل حادثة إصابة 23 شخصًا بينهم ستة أطفال بتسمّم غذائي بعد تناولهم وجبات في أحد المطاعم.

وقالت المديرية في بيانٍ لها، إنّ مستشفى بللسمر العامّ استقبل 23 شخصًا كانوا يعانون من قيء وآلام بالبطن وإسهال متكرر، تمّ التعامل معهم بإعطاء المحاليل والأدوية اللازمة، وبأخذ التاريخ المرضي للحالات تبين تناولها وجبة غذائية من أحد المطاعم؛ حيث أُبلغ الطب الوقائي الذي قام بأخذ عينات دم وبول ومزرعة للحالات.

وأضافت أنّه تمّ استدعاء عمال المطعم من قبل الجهات المختصة على الفور لأخذ عينات لهم وفحصها.

وأشارت «الصحة» إلى أنّ الإصابات تتوزّع بين ثمانية رجال وتسع سيدات وست أطفال، مؤكّدةً أنّ وضعهم الصحي مستقر، مؤكّدةً أنّ حالة واحدة غادرت المستشفى فيما لا تزال بقية الحالات تستجيب للخطة العلاجية.

وكان أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، قد أصدر توجيهًا بإغلاق المطعم والتحفُّظ على الأغذية الموجودة، وتشكيل لجنة لهذا الغرض، وشدّد على الأمانة وبلدياتها أخذ الاحتياطات اللازمة وتطبيق الأنظمة الصارمة لعدم تكرار ذلك.