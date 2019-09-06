«الخدمة المدنية» توضّح مدة إجازة الأب والأم عند إنجاب طفل

أوضحت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الجمعة، أن الأب يمنح إجازة لمدة ثلاثة أيام، والأم 70 يومًا، حال رزقهما الله بمولود.

وذكرت الوزارة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- «لأن الأبناء زينة الحياة الدنيا، وأجمل هبات الله؛ يُمنح الأب إجازة 3 أيام في حال رزق بمولود، وللأم إجازة وضع 70 يومًا حسب ما جاء في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية».

وأشادت تعليقات المغردين بما ذكرته الوزارة، حيث طالبت إحداهن بمنحهن ساعة يوميًّا أثناء العمل من أجل الرضاعة، بينما تساءل البعض: هل تمنح الإجازة فورًا أم تضاف إلى رصيد إجازات الموظف.