النائب العامّ يثمّن جهود الملك وولي العهد في التشجيع على حفظ القرآن

أكّد النائب العامّ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الجمعة، أنّ المملكة دأبت منذ تأسيسها على يدي الإمام الملك عبدالعزيز (طيّب الله ثراه) على الاهتمام بالقرآن وأهله، وحُبّ كتاب الله، وقامت ركائزها على العمل به وتحكيمه، والعناية الدائمة به، والدعم بسخاء لحفظه وتلاوته محليًّا وعالميًّا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المعجب قوله، إنّ استمرار إقامة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41 التي ستقام خلال الفترة من 8 إلى 12 محرم الجاري بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، دليلٌ على حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع على مواصلة الدعم لحفظ القرآن الكريم، وتشجيع المسلمين في أصقاع المعمورة بالارتباط بكتاب الله والتنافس على عنايته وحفظه.

وتابع: «المملكة هي قبلة العالم الإسلامي، وتفخر بأن تنظم مثل هذه المسابقات القرآنية وتقوم على رعايتها إيمانًا منها بأن هذا هو ميدان التنافس الشريف بين أبناء الأمة الإسلامية، إذ قال تعالى: (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون)، ولتكون هذه البلاد منارة هدى في نشر الكتاب والسنة النبوية كما هو منهجها التي سارت عليه منذ تأسيسها».

وأشار إلى أنَّ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تبذل جهودًا طيبة في تنظيم هذه المسابقة بالمستوى اللائق بالمملكة ومكانتها الريادية في خدمة الإسلام والمسلمين، سائلًا الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ويحفظ قبلة العالم الإسلامي، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يجزي القائمين على هذه المسابقة خير الجزاء، وأن يوفقهم لما فيه الخير والصلاح.