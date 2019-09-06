«إنسان» تودع 200 ريال لمستفيدي برنامج «الحقائب المدرسية» بالأفلاج

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان» ( فرع الأفلاج بمنطقة الرياض)، 200 ريال في حساب كلّ دارس من مستفيدي الحقائب المدرسية، بعدما كان المبلغ في السابق 150 ريالًا لكل مستفيد.
وقدّم مدير فرع الجمعية بالمحافظة ناجي بن حمدان الرميح، اليوم الجمعة، الشكر والتقدير لكل من دعم توفير احتياجات الأيتام المستفيدين من الجمعية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجعل هذا العام عام خير وعز للإسلام والمسلمين.
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