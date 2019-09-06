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اتفاقية لتأهيل وتطوير منسوبي الأمانات والبلديات العاملين في التقييم العقاري

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وقّع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المكلف المهندس خالد بن محمد الدغيثر وأمين عامّ الهيئة للمقيمين المعتمدين (تقييم) المهندس سلطان بن جريس الجريس اتفاقية تعاون بين الجهتين، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وتهدف اتفاقية التعاون إلى تأهيل منسوبي الأمانات والبلديات العاملين في مجال التقييم العقاري من خلال تدريبهم وتطوير قدراتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بمهامّ أعمالهم، وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجال التقييم العقاري.

كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير آليات التقييم العقاري التي تتبعها لجان الاستثمار والتقدير في الأمانات والبلديات من خلال إعداد دليل لتقييم العقارات الاستثمارية.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من حرص الوزارة على الاستفادة من الهيئات والجهات المهنية لتحقيق أهداف برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

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