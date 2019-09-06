الدفاعات السعودية تعترض وتدمّر صاروخًا حوثيًّا باتجاه نجران

تمكّنت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أطلقته الميليشيات الحوثية -المدعومة من إيران- من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه نجران.

ونجحت الدفاعات الجوية السعودية، في اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي، ولم يتم الإعلان بعد عن وقوع أية خسائر في المعدات أو الأرواح.

