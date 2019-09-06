العقيد «المالكي»: صاروخ الحوثيين في صعدة سقط عقب إطلاقه من عمران

أعلن التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اليوم الجمعة، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت بعد ظهر اليوم، صاروخًا باليستيًّا من محافظة «عمران- مديرية حرف سفيان» باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقوطه بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًّا على المدنيين والأعيان المدنية، وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة مئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.

وأكد العقيد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.