«تعليم الحدود الشمالية» تصدر أول تقرير إعلامي لمبادرة الطفولة المبكرة

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم الجمعة، التقرير الإعلامي الأول لمبادرة الطفولة المبكرة.

وتضمّن التقرير، الذي اطلعت عليه «عاجل»، تشكيل لجنة أساسية برئاسة مدير إدارة الإشراف التربوي محمد العطيوي، وإشراف مباشر من المدير العامّ للتعليم بالمنطقة عثمان العثمان، ولجنة فرعية مساندة بالقطاعات التعليمية لمحافظات المنطقة وعقد عدة اجتماعات، وقيام جولات ميدانية واختيار المدارس للمسار السريع.

واشتمل التقرير كذلك على تحديد الفصول الدراسية حسب الطاقة الاستيعابية (فصول إسناد - رياض الأطفال)، واختيار المدارس التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وترميم وبناء للمرحلة الثانية والبدء في أعمال تهيئة المدارس لتطبيق المبادرة، والرفع بأسماء المدارس للجهات ذات العلاقة لاعتمادها.

وبعد اعتماد مدارس الطفولة المبكرة، أطلقت «تعليم الشمالية» حملة إعلامية مكثفة لنشر ثقافة فصول الإسناد ورياض الأطفال، والتأهيل والصيانة لمدارس المسار السريع بعد استلام الميزانية من شركة التطوير، واستلام التجهيزات الواردة وتوزيعها على مدارس الطفولة المبكرة.