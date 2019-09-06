2019-09-06

المرور يحذر من الوقوف في هذه الأماكن

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد المرور السعودي على أهمية إيقاف المركبة بالأماكن المخصصة لها بعيدًا عن مداخل ومخارج المباني العامة والخاصة.

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وقالت إدارة المرور إن الانتظار الصحيح يحمي مركبتك ويجنبك تعطيل الآخرين.

وأوضحت أنه يجب إيقاف المركبة بالأماكن المخصصة بعيدًا عن مداخل ومخارج كل من: المَرائب (الكراجات)، والمساجد، والمدارس، والحدائق العامة، والمباني العامة، والمخيمات والساحات.