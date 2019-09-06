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ارتفاع قتلى إعصار دوريان إلى 30 في جزر الباهاما
متابعات الخليج 365 - متابعة
ارتفع عدد قتلى إعصار دوريان المدمر إلى 30 شخصًا في جزر الباهاما، وفق ما أعلن رئيس وزراء الأرخبيل، هوبير مينيس.
وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود 20 قتيلًا، غير أن السلطات تخشى أن يُصبح العدد أعلى من ذلك بكثير، بعد إنهاء عمليات الإغاثة، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مينيس: إن الإعصار خلّف دمارًا في الباهاما سيستمرّ لأجيال.
وقالت الأمم المتحدة، من جهتها، إن زهاء 70 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدة فورية.
وضرب الإعصار دوريان الذي بات من الدرجة الثانية، أمس الساحل الشرقي للولايات المتحدة، الذي يتعرّض لرياح قوية وأمطار غزيرة، مع مخاطر تسجيل فيضانات مميتة حيث تسبب في وفاة 4 على الأقل وتشريد الآلاف وقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 210 آلاف منزل.
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