شكرا لقرائتكم احتجاجات قد تعرقل حركة مطار هونج كونج والقنصلية تحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-06 احتجاجات قد تعرقل حركة مطار هونج كونج والقنصلية تحذر متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements حذرت القنصلية السعودية في هونج كونج المواطنين من احتمال تعطل رحلاتهم في مطار هونج كونج الدولي بسبب احتجاجات مرتقبة مساء غدٍ السبت. وقالت القنصلية في بيان لها إنه تودّ لفت انتباه المواطنين السعوديين المسافرين عبر مطار هونج كونج الدولي إلى أن جهاز الشرطة أعلن عن رغبة بعض المحتجين عرقلة حركة المرور باتجاه المطار غدًا السبت 7 سبتمبر لذا يرجى التوجه إلى المطار قبل موعد الرحلة بوقت كاف.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احتجاجات قد تعرقل حركة مطار هونج كونج والقنصلية تحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.