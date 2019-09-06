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احتجاجات قد تعرقل حركة مطار هونج كونج والقنصلية تحذر
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت القنصلية السعودية في هونج كونج المواطنين من احتمال تعطل رحلاتهم في مطار هونج كونج الدولي بسبب احتجاجات مرتقبة مساء غدٍ السبت.
وقالت القنصلية في بيان لها إنه تودّ لفت انتباه المواطنين السعوديين المسافرين عبر مطار هونج كونج الدولي إلى أن جهاز الشرطة أعلن عن رغبة بعض المحتجين عرقلة حركة المرور باتجاه المطار غدًا السبت 7 سبتمبر لذا يرجى التوجه إلى المطار قبل موعد الرحلة بوقت كاف.
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