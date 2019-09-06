الان تتابع تكليف فهد الدميخي مساعدًا لرئيس بلدية حوطة بني تميم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 13 دقيقة - 4:16 م, 6 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أصدر رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني قرارًا بتكليف فهد بن عبدالله الدميخي مساعدًا لرئيس البلدية، بالإضافة إلى عمله مشرفًا عامًا على العلاقات العامة والإعلام ومركز خدمة العملاء. ويعتبر “الدميخي” من الكفاءات الإدارية المتميزة في المجال البلدي والإعلامي.

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